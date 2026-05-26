¡Alerta sanitaria! Piura intensifica vacunación ante avance del sarampión

Más de 300 casos de sarampión registrados a nivel nacional llevaron a la Diresa Piura a fortalecer las medidas de prevención y vacunación en distintos sectores de la región.

La Dirección Regional de Salud Piura intensificó las acciones de vacunación en la región frente al avance de esta enfermedad altamente contagiosa, luego de confirmarse más de 300 casos de Sarampión en el país.

Esta enfermedad, cuyos casos se concentraron principalmente en Puno, cuenta con una vacuna incluida dentro del esquema regular de inmunización, aplicada en dos dosis a los 12 y 18 meses de edad, logrando una protección de hasta el 99 %.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Según la coordinadora regional de Inmunizaciones de la Diresa Piura, Nataly Villazón Ruiz, esta vacuna no solo permite proteger a los menores de edad, sino también a todas las personas que se encuentran a su alrededor “Completar las dos dosis es fundamental para evitar complicaciones graves y proteger no solo a los niños, sino también a sus familias, compañeros de colegio y comunidad, evitando la propagación del virus”, indicó.

Asimismo, indicó una medida necesaria para combatir la propagación de esta enfermedad, que viene siendo parte de los trabajos de prevención y control. “Se amplió la vacunación gratuita hasta los 10 años para menores que no recibieron sus dosis oportunamente o cuentan con esquemas incompletos”, agregó.