Sismo de magnitud 6.5 remeció el sur del Perú esta tarde

Un sismo de magnitud 6.5 se registró la tarde de este lunes 25 de mayo en el sur del país, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 4:52 p.m.

De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el temblor tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro se ubicó a 240 kilómetros al sur de Tacna, en la región Tacna.

Asimismo, la entidad detalló que el evento alcanzó una intensidad III en Tacna, por lo que fue percibido de manera moderada por la población de la zona sur del Perú.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas heridas a causa del sismo. Sin embargo, recomendaron mantener la calma y tener lista la mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.