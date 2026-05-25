Trujillo: desarticulan banda “Nueva Generación Los Karma” vinculada a la extorsión y venta de droga

La Policía Nacional desarticuló la banda “Nueva Generación Los Karma”, vinculada a la extorsión y venta de droga en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Los operativos se ejecutaron en los distritos de La Esperanza y Huanchaco.

Tres presuntos integrantes de la organización criminal fueron identificados como J. A. V. (51), alias “Tía Jesi”; E. Z. A. (19), alias “Negro Edward”; y W. C. G. (19), alias “Chiquio Jack”. Ellos en todo momento prefirieron guardar silencio.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

Las indagaciones comenzaron tras la denuncia de una empresaria que recibió varios mensajes extorsivos vía WhatsApp de estos delincuentes, donde le exigían el pago de 25 mil soles bajo amenazas de atentar contra ella y su familia.

Inmediatamente, los agentes policiales iniciaron un exhaustivo trabajo de inteligencia de varias semanas que terminó con la captura de los forajidos. Se les decomisó tres teléfonos celulares, una laptop, un vehículo y sustancias ilícitas.