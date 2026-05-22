VRAEM: un policía murió y otro resultó gravemente herido durante operativo antidrogas

Un policía murió y otro resultó herido de gravedad tras un enfrentamiento en la localidad de Palmeras de Mazángaro, distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín. La víctima mortal es el efectivo Aldair Solís.

La muerte se registró cuando agentes del Frente Policial VRAEM realizaban un operativo antidrogas en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. La patrulla intervino el lugar y decomisó un cargamento de drogas.

VIOLENTO ATAQUE

Tras la incautación, pobladores atacaron al contingente policial con piedras, palos y otros elementos. Debido al violento ataque, Solís Maraví murió en el lugar, mientras el agente herido fue trasladado a un nosocomio cercano.

La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron inmediatamente las indagaciones para esclarecer el caso, identificar plenamente a los autores materiales de la emboscada criminal y poder determinar las responsabilidades.