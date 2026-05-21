Cusco: turista extranjero desaparece tras caer a un abismo cuando recorría el Camino Inca

Un turista extranjero, de 53 años, desapareció tras caer a un abismo cuando recorría el Camino Inca rumbo a Machu Picchu, en el Cusco. Lo buscan brigadas de rescate de alta montaña; la zona donde se precipitó es agreste y con abundante vegetación.

Se trata del australiano Mathew Cameron Patron, que integraba una delegación de turistas que estaba acompañada por un guía. Testigos señalan que el hombre cayó repentinamente, la tarde de ayer, cerca del sector conocido como "Líquenes de Colores".

ALTA TECNOLOGÍA

El accidente ocurrió cuando los excursionistas recorrían una empinada cuesta con dirección a la ciudadela inca. Las brigadas de rescate, a las que se unieron pobladores, lo buscan utilizando equipos de alta tecnología y técnicas de progresión vertical.

Los rescatistas señalan que las labores de búsqueda son complicadas; hay pendientes pronunciadas y una densa vegetación que dificulta el acceso. Durante la exploración se encontraron algunas pertenencias que serían del turista desaparecido.