Nuevo servicio telefónico ofrecerá orientación en idiomas originarios del país

La nueva línea 1812 permitirá una atención más inclusiva y accesible en idiomas originarios durante las 24 horas del día.

Con el objetivo de brindar una mejor atención a la ciudadanía, el Ministerio de Cultura lanzó oficialmente la línea gratuita 1812 a nivel nacional, un servicio especializado en la interpretación de lenguas indígenas u originarias.

Esta herramienta permitirá que hospitales, comisarías y otras entidades públicas puedan atender a los ciudadanos en su propia lengua durante las 24 horas del día, facilitando una comunicación más accesible y sin complicaciones.

De esta manera, los servidores públicos podrán contactarse rápidamente con intérpretes especializados del Ministerio de Cultura, garantizando una atención con pertinencia cultural y lingüística para los usuarios de distintas comunidades del país.

LENGUAS QUE BRINDARÁ LA LÍNEA 1812

Este nuevo servicio brindara la atención con seis lenguas indígenas u originarias como lo es el aimara, ashaninka, awajún, shipibo-konibo, ticuna y quechua en sus variedades Áncash, chanka y Cusco Collao.

Asimismo en la ceremonia de lanzamiento de este servicio en Palacio de Gobierno, la ministra de cultura destacó esta herramienta. “Un Estado es cercano cuando las personas pueden acceder a un servicio público, comprenderlo y ejercer plenamente sus derechos en su propia lengua. Con la Línea 1812, la lengua deja de ser una barrera en la atención pública”, manifestó.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO?

Para poder acceder a este servicio, los usuarios deberán marcar el número 1812 para comunicarse con un intérprete del Ministerio de Cultura, quien brindará apoyo en distintos procesos como atención médica, presentación de denuncias, trámites en comisarías y juzgados, además de situaciones de emergencia.