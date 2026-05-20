Cusco: al menos 8 muertos y 17 heridos, varios de ellos graves, deja caída de camión a un abismo

Según primeras informaciones, al menos 8 personas murieron y 17 quedaron heridas, varias de ellas están graves, tras la caída de un camión a un abismo, la noche del último lunes, en el distrito de Ocongate, provincia de Paucartambo, región Cusco.

Los sobrevivientes dijeron que el rescate demoró; de haber sido auxiliados a tiempo, varios heridos no habrían muerto. Los lesionados fueron trasladados al centro de salud de Paucartambo, los más graves serán llevados a hospitales de la Ciudad Imperial.

COMUNIDAD RAQCHI

Se desconocen las causas del accidente; trascendió que una maniobra temeraria del chofer habría ocasionado la tragedia. Los pobladores indicaron que viajan en camiones a su comunidad, Raqchi, pues hasta dicho lugar no llegan buses ni transporte público.

Las autoridades confirmaron que el conductor de la unidad resultó casi ileso y se encuentra bajo custodia policial; sería procesado por el presunto delito de homicidio culposo. Trascendió que la unidad no contaba con el Soat vigente, informa Correo.