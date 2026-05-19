Sismo en Ica destruye 20 tumbas del cementerio antiguo y deja restos expuestos

Un fuerte sismo provocó serios daños en el cementerio antiguo de Ica, donde al menos 20 tumbas del pabellón San Benito colapsaron debido al movimiento telúrico. La emergencia dejó escombros y restos expuestos, generando preocupación entre los vecinos y visitantes.

Durante un recorrido por la ciudad, la corresponsal Pilar Hernández mostró las impactantes imágenes del lugar, donde varios nichos quedaron completamente destruidos. Según se informó, las tumbas afectadas datarían aproximadamente del año 1932.

Además del derrumbe, algunas lápidas quedaron suspendidas y representarían un riesgo para las personas que transiten por la zona, especialmente ante posibles réplicas. Por ello, se pidió la intervención inmediata de Defensa Civil y de las autoridades locales.

Hasta el momento, trabajadores y ciudadanos esperan que las autoridades del cementerio realicen una evaluación completa de los daños y consideren restringir temporalmente las visitas para evitar accidentes.