Lambayeque: INEI recopilará información clave sobre anemia, desnutrición y salud materna en más de 1300 viviendas

La información recopilada por la ENDES constituye un importante insumo estadístico para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con el objetivo de actualizar información sobre anemia, desnutrición, vacunación, salud materna y otros indicadores prioritarios del país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene recolectando información en 1 300 viviendas del departamento de Lambayeque, en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2026.

La ENDES cuenta con una muestra nacional de 36 760 viviendas y mantiene representatividad a nivel nacional, urbano-rural, regional y departamental, lo que permite identificar brechas en salud y orientar la toma de decisiones para el diseño y evaluación de políticas públicas.

“Hoy estamos en Lambayeque desarrollando un trabajo técnico que permitirá contar con información actualizada sobre la situación de salud de nuestras madres y niños. Esta información es fundamental para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones y fortalecer estrategias en beneficio de la población”, señaló el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores.

Indicadores sobre salud infantil y materna

Entre los principales indicadores que recoge la encuesta se encuentran la anemia y desnutrición infantil, vacunación, fecundidad, salud materna, violencia contra la mujer y enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes y obesidad.

De acuerdo con resultados de la ENDES, en Lambayeque la anemia afectó al 30,7 % de niños de 6 a 35 meses de edad durante el año 2025; mientras que la desnutrición crónica alcanzó al 14,3 % de menores de cinco años.

Asimismo, el 41,8% de personas de 15 y más años presentó al menos una comorbilidad asociada a obesidad, diabetes mellitus o hipertensión.

Para la recolección de información, el personal del INEI utiliza tablets y equipos biomédicos portátiles que permiten medir peso, talla, hemoglobina, presión arterial y perímetro abdominal, brindando resultados inmediatos en los hogares visitados.

Además, se emplean aplicativos de seguimiento y sistemas de monitoreo en tiempo real para fortalecer el control de calidad y la supervisión del operativo de campo.

Trabajo técnico especializado

A nivel nacional, la ENDES es ejecutada por 75 equipos de trabajo integrados por aproximadamente 300 profesionales. En Lambayeque operan dos equipos conformados por supervisores, entrevistadoras y antropometristas encargados del levantamiento de información en el departamento.

La información recopilada por la ENDES constituye un importante insumo estadístico para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la implementación de estrategias orientadas a mejorar la salud y calidad de vida de la población.