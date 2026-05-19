Ayacucho: Contralor César Aguilar fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un desmayo

El contralor general de la República, César Aguilar, sufrió un desmayo después de brindar declaraciones a los medios locales de Ayacucho, hecho que obligó a suspender toda su agenda institucional en la región.

El funcionario fue trasladado de emergencia a la Clínica El Nazareno. Luego, debido a la complejidad de su estado de salud, fue evacuado al Hospital Regional de Ayacucho para recibir atención especializada.

El contralor había desarrollado actividades el día anterior en la provincia de Cangallo y tenía previsto hoy continuar con su agenda en Vilcashuamán. No obstante, dicha visita quedó suspendida tras la emergencia.

PRUDENCIA Y RESPETO

La Contraloría emitió un comunicado confirmando el incidente durante el viaje de trabajo relacionado con un operativo de control. Precisó que el resto del equipo sigue con las labores previstas con total normalidad.

Finalmente, la entidad pidió prudencia y respeto frente a la situación de salud del funcionario Aguilar Surichaqui, además de agradecer las muestras de preocupación recibidas tras conocerse el incidente.