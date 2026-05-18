Jauja: exteriores de comisaría se convierte en depósito de vehículos siniestrados

Vecinos denuncian que autos chocados ocupan desde hace años la vía pública frente a la dependencia policial y dificultan el tránsito en la zona.

Los exteriores de la comisaría de Jauja se han convertido en un improvisado almacén de vehículos siniestrados que ocupan parte del jirón Francisco Pizarro y generan malestar entre los vecinos y conductores de la zona. Los ciudadanos denuncian que autos chocados y unidades deterioradas permanecen estacionados frente a la dependencia policial desde hace varios años sin ser retirados.

Según los residentes del sector, la acumulación de vehículos deteriorados dificulta el tránsito peatonal y vehicular, además de afectar el orden y la imagen de esta importante vía de la ciudad. Algunos vecinos aseguran que el lugar parece una cochera pública debido a la gran cantidad de unidades abandonadas que permanecen frente a la sede policial.

Los ciudadanos cuestionaron que, pese al tiempo transcurrido, ninguna autoridad haya tomado medidas para solucionar el problema. Indicaron además que los vehículos ocupan espacios que podrían ser utilizados para el libre tránsito y representan un riesgo para quienes circulan diariamente por la zona.

NADIE SE PRONUNCIA

Hasta el momento, ni la Municipalidad Provincial de Jauja ni la Policía Nacional se han pronunciado oficialmente sobre esta situación. Mientras tanto, los vecinos continúan exigiendo el retiro inmediato de las unidades siniestradas y el reordenamiento del sector para recuperar la transitabilidad y seguridad en el jirón Francisco Pizarro.