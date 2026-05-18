Ferrocarril Trasandino: controlan incendio en la estación San Pedro del centro histórico de Cusco

Un incendio de regulares proporciones se registró la mañana de ayer, domingo, en los talleres de la estación de trenes de San Pedro, ubicada en el centro histórico del Cusco. Se investigan las causas.

Los bomberos trabajaron arduamente, por más de dos horas, para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otros ambientes de la estación, como las oficinas administrativas.

PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

En un comunicado, Ferrocarril Trasandino indicó que el siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y que se activaron inmediatamente los protocolos de emergencia previstos para estos casos.

Señalan también que, al desatarse el siniestro, todo el personal fue evacuado de manera preventiva. Asimismo, que no se reportaron heridos, solo daños materiales y únicamente dentro de la estación.