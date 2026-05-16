Intervienen a mujer con más de $ 82 mil ocultos en el cuerpo en la frontera entre Perú y Chile

Según la Policía Nacional de Tacna, una mujer de 62 años fue intervenida, se le notaba nerviosa, en la frontera entre Perú y Chile, cuando intentaba trasladar más de 82 mil dólares ocultos entre su ropa y cuerpo.

La adulta mayor fue detenida por las autoridades en el complejo de Chacalluta, durante los exhaustivos controles para la salida del país. Esta modalidad de traslado de billetes es conocida como la ‘momia’.

ADUANA CHILENA

La mujer, María Butrón, natural de la región Puno y residente de Bolivia, llevaba 82 820 dólares adheridos al cuerpo. El dinero fue detectado tras una revisión con escáner corporal en la aduana chilena.

La intervenida dijo que obtuvo el dinero de un préstamo y que tenía como destino Bolivia. Sin embargo, las autoridades indicaron que la fémina no pudo sustentar la procedencia del monto, por lo que fue detenida.