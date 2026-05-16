¡Refuerzan la frontera! Ministro del Interior inspecciona Cebaf Tumbes

La inspección en el Centro Binacional de Atención en Frontera permitió verificar la modernización tecnológica y el incremento de módulos de atención migratoria.

El ministro del Interior, José Zapata Morante, en su segundo día de actividades en la región de Tumbes realizó una inspección al Centro Binacional de Atención en Frontera con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y ordenado en la zona fronteriza.

La jornada fue realizada junto a las congresistas Karol Paredes y Magally Santisteban, quienes constataron el incremento de módulos de atención migratoria y la modernización de equipos tecnológicos en el recinto.

CONTROL MIGRATORIO MODERNO

También se contó con la presencia del personal de la Sección de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de conocer más a fondo el funcionamiento del sistema integrado junto a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Además, se informó que el Centro Binacional de Atención en Frontera opera bajo un sistema de control migratorio secuencial yuxtapuesto con Ecuador, funcionando las 24 horas del día de manera ininterrumpida y contando con un registro de datos biométricos para reforzar la seguridad fronteriza.

UN MEJOR CONTROL

Por otro lado, se viene priorizando un mayor control territorial en las fronteras y zonas vulnerables del país a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026 - 2028.

Asimismo, ante un eventual estado de emergencia, esta estrategia permitirá la participación de las Fuerzas Armadas del Perú en operaciones de control fronterizo y apoyo a la seguridad nacional.