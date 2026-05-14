Ecuador refuerza control militar en puerto clave de frontera con Perú ante avance del narcotráfico

El Gobierno de Ecuador dispuso la militarización de Puerto Bolívar, una zona portuaria ubicada en la provincia de El Oro, en la frontera con Perú, debido al incremento de actividades vinculadas al narcotráfico.

Según las autoridades, este punto es utilizado como uno de los principales centros de envío de droga hacia mercados internacionales como Estados Unidos y Europa, además de ser un espacio de operación de redes criminales.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que el despliegue de las Fuerzas Armadas busca frenar a las mafias que también estarían involucradas en extorsiones contra pescadores de la zona.

Esta intervención forma parte de la estrategia de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, que impulsa una política de mano dura contra el crimen organizado, aunque ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos por presuntos abusos en operativos militares.