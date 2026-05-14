Huánuco: choque de mototaxi con camión de carga deja tres muertos y un herido grave

Según primeras informaciones, tres personas fallecieron y una se encuentra en estado grave, tras un accidente de tránsito registrado la tarde de ayer en una carretera de la ciudad de Aucayacu, en Huánuco.

El incidente involucró a un mototaxi en el que se desplazaban cuatro personas y un camión de carga que, de acuerdo con versiones de testigos, se encontraba estacionado debido a una falla mecánica.

IDENTIDAD DE LAS VÍCTIMAS

Trascendió que el vehículo mayor era conducido por Nemesio Vergara Escalante. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas, ni cómo evoluciona la salud del herido.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las indagaciones para determinar las responsabilidades en esta tragedia. Familiares de los fallecidos negaron que el chofer del mototaxi o los pasajeros hayan estado ebrios.