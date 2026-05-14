Declaran en emergencia sanitaria Loreto por casos de tos ferina: medida regirá por 90 días

El Gobierno declaró en emergencia sanitaria por 90 días a la provincia de Loreto debido al alto riesgo de propagación de la tos ferina y otras enfermedades respiratorias.

Según precisaron las autoridades, la declaratoria permitirá fortalecer la atención médica, la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en toda la región.

CONSEJO DE MINISTROS

La medida fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros Descentralizado realizado en la ciudad de Iquitos, encabezado por el presidente de la República José Balcazar.

Durante la reunión también se aprobó la implementación de los llamados Polos de Desarrollo Amazónico, que permitirá mejorar la conectividad, energía, salud y educación.