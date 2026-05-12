¡Atención Iquitos! Llega gran campaña médica gratuita del Minsa

Una gran campaña médica se realizará en la Plaza Sargento Lores, en la región Loreto, gracias al trabajo impulsado por el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la estrategia “Minsa Móvil”, la cual se desarrollará desde el martes 12 hasta el jueves 14 de mayo.

Esta jornada forma parte de las acciones orientadas a fortalecer el acceso a los servicios de salud en la Amazonía peruana, donde se brindará atención especializada para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la región.

ATENCIÓN GRATUITA

Durante la campaña, la población podrá acceder a consultas en pediatría, geriatría, ginecología, dermatología, endocrinología, medicina interna, medicina familiar, medicina general, odontopediatría, psicología, nutrición y optometría de manera gratuita.

Asimismo también se brindará servicios de inmunizaciones y tamizaje de VIH y sífilis y de esa forma poder contribuir a la prevención y diagnósticos de dichas enfermedades.

MEDICAMENTOS GRATUITOS

Por otro lado, esta campaña médica también brindará beneficios adicionales, como la entrega gratuita de medicamentos y lentes de lectura, según la evaluación realizada por los especialistas, garantizando así que cada paciente reciba una atención integral y oportuna.