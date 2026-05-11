Región Pasco: al menos cuatro muertos y dos heridos graves deja choque de camioneta y tráiler

El choque de una camioneta con un tráiler, ocurrido anoche en una carretera del distrito de Huayllay, en la región Pasco, dejó cuatro muertos y dos heridos graves. El camión estaba estacionado a un costado de la vía por fallas mecánicas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Donatila S. (28) y Denis S. (32), mientras otros dos ocupantes no tenían sus documentos. Todos viajaban en la camioneta que impactó con la parte trasera del tráiler.

DIAGNÓSTICO RESERVADO

El conductor y otro sobreviviente fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, donde permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico reservado.

Se desconocen las causas del accidente; según testigos, la camioneta circulaba a excesiva velocidad, por lo que un despiste pudo ocasionar la tragedia. Las autoridades investigan el caso para determinar responsabilidades.