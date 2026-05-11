Pataz: incautan armas, municiones y explosivos tras enfrentamiento contra criminales

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que la operación "Águila Dorada", desarrollada el 9 de mayo último, permitió incautar armas, municiones y explosivos tras un enfrentamiento con integrantes de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.

La intervención se ejecutó luego que una ciudadana denunciara en la comisaría de Alto Pataz la presencia de sujetos armados que habían tomado por asalto el nivel de labor minera 2820, disparando indiscriminadamente contra trabajadores y supervisores.

PLANEAMIENTO TÁCTICO

Con información de inteligencia militar y de los pobladores, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) —integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional— desplegó un planeamiento táctico inmediato que permitió sorprender a los delincuentes.

Al advertir la presencia de las fuerzas del orden, los sujetos respondieron con disparos y detonaciones de cargas explosivas; el intenso enfrentamiento duró varios minutos. La fuerte presión sostenida obligó a los atacantes a huir por el interior de la bocamina.