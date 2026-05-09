Puno: encuentran muerto y dentro de un saco de polietileno a recluso de la cárcel de Yanamayo

En un comunicado, el Instituto Nacional Peni​tenciario (INPE) informó que un reo del penal de Yanamayo, en la región Puno, fue hallado muerto y dentro de un saco de polietileno en una casa cercana a la prisión.

El preso fue identificado como Franklin Mancha Sucasaca (39), quien estaba recluido por el delito de tráfico ilícito de drogas. Su desaparición fue detectada el jueves 7 de mayo, inmediatamente se dispuso búsqueda.

CAUSAS DE LA MUERTE

El INPE detalló que, durante las diligencias, se detectó a un agente penitenciario llevando sacos al exterior de la cárcel, lo que permitió llegar hasta la casa donde finalmente se halló el cadáver.

Las investigaciones ya están en marcha, a fin de determinar las causas de la muerte e identificar a los. “El INPE viene brindando todas las facilidades y colaborando en las diligencias”, señala.