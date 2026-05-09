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Hace 33 minutos

Puno: encuentran muerto y dentro de un saco de polietileno a recluso de la cárcel de Yanamayo

El preso fallecido fue identificado como Franklin Mancha (39), quien estaba recluido en el pabellón 4A por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Foto RPP



En un comunicado, el Instituto Nacional Peni​tenciario (INPE) informó que un reo del penal de Yanamayo, en la región Puno, fue hallado muerto y dentro de un saco de polietileno en una casa cercana a la prisión.

El preso fue identificado como Franklin Mancha Sucasaca (39), quien estaba recluido por el delito de tráfico ilícito de drogas. Su desaparición fue detectada el jueves 7 de mayo, inmediatamente se dispuso búsqueda.

CAUSAS DE LA MUERTE

El INPE detalló que, durante las diligencias, se detectó a un agente penitenciario llevando sacos al exterior de la cárcel, lo que permitió llegar hasta la casa donde finalmente se halló el cadáver.

Las investigaciones ya están en marcha, a fin de determinar las causas de la muerte e identificar a los. “El INPE viene brindando todas las facilidades y colaborando en las diligencias”, señala.


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