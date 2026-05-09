Trujillo: piden 5 años y 4 meses de prisión para mujer que atropelló y causó muerte de vigilante

La Fiscalía solicitó la recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo en la investigación seguida contra Maricsa Alfaro, acusada de atropellar, la noche del último domingo, al vigilante Juan Martínez.

Según se conoció, el Ministerio Público tomó esa decisión tras la muerte de la víctima debido a las graves lesiones que le dejó el atropello. Estuvo internado en UCI del hospital Belén de Trujillo, región La Libertad.

INHABILITACIÓN DEFINITIVA

El fiscal Joan Balladares pidió cinco años y cuatro meses de prisión para la investigada. Asimismo, solicitó el pago de una reparación civil ascendente a 329 mil 280 soles a favor de los herederos de Martínez Torres.

También requirió la inhabilitación definitiva de Alfaro Cerna para conducir vehículos. El proceso continuará en el Poder Judicial, que deberá evaluar el pedido fiscal y determinar la situación legal de la acusada de 32 años.