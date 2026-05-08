Tumbes: indignados vecinos atrapan y golpean a sujeto que atacó a balazos una ferretería

Un joven acusado de atacar a balazos una ferretería que dejó un muerto en Tumbes, fue alcanzado por los vecinos cuando escapaba y golpeado hasta quedar grave. El hecho se registró anoche en el sector El Tablazo.

El sospechoso, identificado como Alejandro Sánchez, un ciudadano venezolano de 20 años, llegó al lugar en una moto junto a su cómplice para disparar contra el negocio, matando al dueño que era extorsionado.

ESTADO CRÍTICO

El extranjero fue golpeado con piedras y palos, y ante su estado crítico fue trasladado al Hospital Regional de Tumbes, donde permanece bajo custodia policial. Las autoridades investigan para identificar al cómplice.

Las autoridades esperan la recuperación del sospechoso hospitalizado para proceder con las declaraciones correspondientes y continuar con el proceso judicial por los delitos de homicidio y presunta extorsión.