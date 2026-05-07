INEI monitoreará indicadores de salud, educación y condiciones de vida de la niñez y adolescencia

La plataforma utilizada permitirá contar con información clave para identificar brechas y orientar políticas públicas en favor de los menores de edad.

Con el objetivo de facilitar el monitoreo de los indicadores de salud, educación, nutrición, acceso a servicios básicos y condiciones de vida de la población menor de 18 años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó en la ciudad de Iquitos, región Loreto, la Plataforma de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Niñez y Adolescencia, una herramienta digital que permitirá dar seguimiento integral a la situación de la niñez y adolescencia en el país.

Esta iniciativa, desarrollada en el marco del trabajo conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), representa un avance significativo en la generación y difusión de información estadística especializada, orientada a fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en favor de la niñez y adolescencia.

Durante la presentación, el jefe del INEI, el Dr. Gaspar Morán Flores, señaló que esta herramienta permitirá contar con evidencia clave para orientar mejor las intervenciones del Estado. “Esta plataforma constituye un instrumento fundamental para visibilizar la situación de la niñez y adolescencia en el país, así como para identificar brechas y orientar estrategias más efectivas, basadas en información confiable, oportuna y desagregada”, señaló.

En regiones como Loreto, donde el 39,3% de la población tiene menos de 18 años, la información presentada permite identificar brechas importantes en salud, educación y acceso a servicios básicos. En 2024, el 60,8% de niños vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas, el nivel más alto del país.

A ello se suma que solo el 34,8% de los hogares con niños y adolescentes accede a servicios básicos y menos del 40% cuenta con alcantarillado. En salud, el 50,8% de niños de 6 a 59 meses presenta anemia, mientras que en educación solo el 67,2% de adolescentes culmina la secundaria, por debajo del promedio nacional.

A su vez, Javier Álvarez, Representante de UNICEF en el Perú, señaló: “Los resultados muestran una realidad compleja: hay avances en salud, educación y acceso a servicios, pero también brechas que afectan con mayor intensidad a la niñez en la Amazonía. Esto exige respuestas diferenciadas, con enfoque territorial, intercultural y de equidad, que permitan ampliar oportunidades y garantizar el ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia”.

En ese contexto, la plataforma y el sistema de seguimiento de los ODS relacionados con niñez y adolescencia permiten contar con información más precisa para orientar decisiones y priorizar intervenciones en los territorios. Entre sus principales características, ofrecen series históricas de información de los últimos diez años, con datos actualizados al 2024 y la posibilidad de desagregar resultados a nivel nacional, regional y según variables sociodemográficas, como sexo, grupo de edad, nivel educativo y lengua materna.

De los 126 indicadores que integran la plataforma, el 88% se construye a partir de encuestas ejecutadas por el INEI, tales como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), entre otras.

El 12% restante de indicadores sobre niñez y adolescencia se elabora a partir de registros administrativos del Ministerio de Educación (Minedu) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, la plataforma incorpora herramientas interactivas que facilitan la visualización de datos mediante gráficos y cuadros, así como la descarga de información en formatos accesibles, garantizando el acceso público a estadísticas confiables y oportunas.

La plataforma se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://ods.inei.gob.pe

Con esta iniciativa, el INEI reafirma su compromiso con la producción de información estadística de calidad, oportuna y desagregada, que permita visibilizar la realidad de la niñez y contribuir al desarrollo sostenible del país, bajo el principio de que ninguna niña, niño o adolescente quede atrás.