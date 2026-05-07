Hospital de EsSalud en Tumbes despide con honores a bebé prematuro

Una historia de lucha y superación se vivió en el Hospital EsSalud Carlos Cortez Jiménez, perteneciente a la Red Asistencial de Tumbes, donde un bebé prematuro fue dado de alta tras vencer múltiples complicaciones de salud.

El pequeño Daniel Caleb recibió un diploma simbólico de graduación por parte del personal médico del centro de salud, luego de permanecer 31 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras haber nacido con apenas siete meses de gestación.

UNA HISTORIA DE LUCHA

El bebé, que nació de manera prematura extrema, pesó apenas 1.440 kilogramos al momento de su nacimiento, situación que puso en alerta al personal del Hospital EsSalud Carlos Cortez Jiménez, donde recibió los cuidados especializados correspondientes.

Tras superar esta difícil etapa, la madre del menor, Estefany Távara, de 25 años, no pudo ocultar su felicidad al ver a su pequeño hijo recibir su diploma simbólico de graduación. “Han sido días de mucha angustia, pero hoy me voy con mi hijito en brazos, sano y fuerte. Nunca olvidaré el cariño con el que lo cuidaron; este diploma es el recordatorio de que mi bebé es un guerrero”, indicó.

GRAN LABOR DEL PERSONAL MÉDICO

La destacada labor del personal médico fue resaltada por Daniel Becerril Kcomt, director de la Red Asistencial de EsSalud Tumbes, quien también reconoció el difícil momento que atravesó la familia durante el proceso de recuperación del menor. “Este tipo de historias nos llena de orgullo. No solo brindamos medicina de alta complejidad, sino también contención y esperanza a las familias. Daniel es un símbolo de lucha que hoy vuelve a casa, gracias a un sistema de salud que prioriza la vida”, expresó.