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Hace 15 minutos

Al menos 10 escolares se intoxicaron tras consumir medicamentos en Áncash: sería por un reto viral

Las autoridades pidieron a los padres, docentes y directores de escuela a mantenerse alertas frente al uso indebido de medicinas promovido mediante las redes sociales.



Según primeros informes, al menos 10 alumnos del colegio Pedro Atusparia, en la provincia de Huaraz, región Áncash, resultaron intoxicados tras consumir clonazepam, un medicamento que solo es vendido bajo prescripción médica.

Los menores habrían ingerido este fármaco motivados por un reto viral, donde se promovería el consumo indebido de fármacos. Tras conocerse el caso, la Dirección Regional de Salud (Diresa) ejecutó un operativo en distintas farmacias.

MENOR AFECTADO

Así se clausuró la botica “Salas 33”, ubicada en el distrito de Independencia, por la presunta venta irregular de este medicamento a menores de edad. Representantes de la Diresa intervinieron el local, tras la versión de un menor afectado.

Las autoridades pidieron a los padres, docentes y directores de escuela a mantenerse alertas frente al uso indebido de fármacos promovido mediante las redes sociales y denunciar cualquier situación que atente contra la salud pública.


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