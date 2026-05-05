Persisten llamadas spam pese a restricciones legales y generan malestar entre usuarios

Estas prácticas continúan pese a la ley que modificó el Código del Consumidor, que permite a los usuarios decidir si reciben comunicaciones comerciales.

A pesar de las normas vigentes que buscan proteger a los consumidores, las llamadas telefónicas comerciales no solicitadas —conocidas como spam— continúan siendo una constante molestia para millones de peruanos.

Este tipo de prácticas persiste a un año de la promulgación de la ley que modificó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la cual otorga a los usuarios la facultad de decidir si desean o no recibir este tipo de comunicaciones comerciales. Para Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la persistencia de este problema se debe a una fiscalización insuficiente.

CIFRAS

Según datos de Indecopi, desde mayo del año pasado se han detectado al menos 12 posibles casos de empresas que habrían infringido la normativa. Sin embargo, Cáceres advirtió que los procesos sancionadores pueden extenderse por varios años.

En respuesta a esta problemática, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa un proyecto que busca identificar las llamadas comerciales mediante un prefijo específico. La propuesta establece que todas las llamadas de empresas lleven el código “500” al inicio del número, de modo que los usuarios puedan reconocerlas fácilmente.

Cabe señalar que, de acuerdo con la normativa vigente, las empresas que incumplan estas disposiciones podrían enfrentar sanciones superiores a los dos millones de soles, dependiendo de la gravedad del caso.