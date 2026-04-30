Pared de comedor popular se derrumba en Áncash: una madre murió y otra quedó herida

Una madre de familia falleció y otra quedó herida tras colapsar la pared de un comedor popular ubicado en el distrito de Rahuapampa, provincia de Huari, en la región Áncash, a consecuencia de las intensas lluvias.

El suceso se registró ayer, al mediodía, cuando la mujer de 51 años llegó al local para almorzar. Cuando esperaba que le sirvieran los alimentos, se produjo el derrumbe de la precaria estructura de adobe y calamina.

SEVEROS DAÑOS

La mujer herida, de 49 años, fue rescatada por los bomberos de los escombros; la llevaron de inmediato al centro de salud de Rahuapampa, donde permaneció en observación unas horas; posteriormente fue dada de alta.

El inmueble quedó inhabitable debido a los severos daños en su estructura. También se perdieron casi todos los enseres (sillas, mesas, ollas y cocina); no se sabe cuándo el concurrido comedor popular volverá a funcionar.