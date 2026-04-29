Frustran asalto a conocida pollería en Chiclayo: tres delincuentes fueron detenidos

En una rápida acción, agentes de la comisaría de Campodónico lograron frustrar anoche el asalto a la pollería Campos, una de las más concurridas de Chiclayo, en la región Lambayeque. En la intervención se detuvo a tres malhechores.

Los sujetos capturados pertenecerían a la organización criminal conocida como 'Los Dealers de Cix'. Trascendió que uno de los detenidos es Ángel Guerrero, de 29 años, quien es investigado como el presunto cabecilla del grupo delictivo.

LES INCAUTARON ARMAMENTO

Los otros criminales fueron identificados como Wilher Bueno, de 26 años, y Juan Boza, de 22 años, a quienes se les incautó armamento de fuego que pretendían utilizar para amedrentar a los clientes y trabajadores del establecimiento.

Las investigaciones buscan determinar si los capturados están vinculados con otros hechos delictivos reportados recientemente en la región Lambayeque. También, si sus fechorías alcanzaron otras ciudades del norte del país.