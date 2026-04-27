Pocho Wilson Pinto Peña rompe su silencio tras denuncias por reclutamiento de peruanos para Rusia

Pocho Wilson Pinto Peña brindó una entrevista exclusiva al programa La Calle No Calla de Panamericana Televisión, donde respondió a las acusaciones surgidas tras las denuncias de familiares de peruanos que viajaron a Rusia y cuyo paradero hoy es incierto.

Durante la conversación, el militar en retiro negó haber engañado a excombatientes peruanos y aseguró que las personas a las que refirió conocían plenamente las condiciones del servicio. Según explicó, la mayoría eran militares en retiro con experiencia previa en zonas de conflicto.

Asimismo, detalló que los postulantes pasan por evaluaciones médicas, físicas y de entrenamiento antes de firmar cualquier contrato. También indicó que reciben un bono inicial y una remuneración mensual, además de alojamiento, alimentación e internet cubiertos.

Pinto Peña afirmó que su participación se limitó a compartir información y contactos con excompañeros interesados en estas oportunidades laborales, descartando actuar como reclutador formal. Sin embargo, las denuncias sobre la desaparición de ciudadanos peruanos en Rusia continúan siendo investigadas por las autoridades.