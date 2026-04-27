Loreto: policía muere y otro queda herido durante operativo de rescate de barco retenido por nativos

Esta mañana, un policía murió y otro resultó herido durante un enfrentamiento en la comunidad de Providencia, sector del río Corrientes, en el distrito de Trompeteros, provincia y región Loreto.

La tragedia se registró durante un operativo para recuperar una embarcación retenida por nativos, quienes exigen un pago de aproximadamente dos millones de soles para liberar la lancha y a sus tripulantes.

SECUESTRO Y EXTORSIÓN

El operativo de rescate, que derivó en un violento enfrentamiento a balazos, no logró su objetivo: la embarcación, que traslada petróleo perteneciente a una empresa privada, continúa retenida.

Las autoridades investigan el caso como un presunto delito de secuestro y extorsión, por la retención de la lancha y los tripulantes, y la exigencia económica a la empresa propietaria de la carga.