Incendio consumió 30 casas de una asociación vecinal en Chancay: fuego se inició por un corto circuito

Según primeras informaciones, un incendio registrado la tarde de ayer afectó 30 casas de la Asociación Vecinal Señor de Los Milagros, ubicada cerca de la plaza de armas del distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima.

El siniestro se produjo, aparentemente, por un corto circuito; la precariedad de las construcciones (algunas de madera y cartones), la falta de agua y las estrechas calles en la zona permitieron la rápida propagación del fuego.

AYUDA A DAMNIFICADOS

Al menos cinco unidades de los bomberos atendieron la emergencia que se prolongó por más de tres horas. Algunos vecinos sacaron sus enseres a la calle ante el avance incontenible de las llamas; no hubo heridos ni fallecidos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que ya se hizo entrega de ayuda a las familias damnificadas y se colocaron carpas para que pasen la noche los que no tienen donde ir, mientras maquinaria remueve escombros.