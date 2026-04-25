Relevan a jefe policial de la región La Libertad: General Franco Moreno asumirá cargo en Lima

Esta mañana, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), anunció desde Trujillo una reorganización en la jefatura policial de la región La Libertad. Por ello, el general Franco Moreno será enviado a Lima para asumir nuevas funciones.

Dijo también que la medida responde a una disposición interna vinculada a necesidades de servicio en la PNP. Por lo tanto, Moreno Panta dejará el cargo que ocupó durante cerca de cuatro meses para integrarse al Estado Mayor General en la ciudad de Lima.

ESTADO MAYOR

Según se conoció, el reemplazo de Franco Panta será el general Ricardo Espinoza Cuestas, quien en estos momentos se desempeña como jefe policial del Callao. Su nombramiento se hará efectivo tras la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano.

“El general Ricardo Espinoza va a ser en los próximos días el nuevo jefe de la región policial La Libertad, para que continúe el trabajo del general Moreno Panta, quien pasa a prestar servicio en el Estado Mayor General de la Policía Nacional en Lima”, aseguró.