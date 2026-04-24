¡Alerta electoral! Hallan ánfora en oficina privada en Pucallpa

Un grave suceso sacude el proceso electoral en Ucayali, donde efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron ánforas electorales al interior de una oficina de transporte público, hecho que se suma a las tantas denuncias de este tipo en las Elecciones Generales.

Según la información preliminar, se encontraron cuatro ánforas, hecho que ha encendido las alarmas ante un posible fraude electoral. Esta situación ha generado preocupación tanto en los organismos encargados del proceso como en la población, que exige esclarecimiento y, en algunos casos, la repetición de las elecciones.

VULNERACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL

Personal del Ministerio Público informó que el caso se encuentra en investigación ante la sospecha de una posible vulneración de la cadena de custodia del material electoral. “Estamos plenamente en actos de investigación por el delito de atentado contra el derecho de sufragio y omisión de funciones contra los que resulten responsables en agravio del estado peruano”, indicó.

Posteriormente, se verificó que una de las ánforas contenía 79 cédulas de sufragio firmadas, pero sin marcar, además de actas correspondientes a distintos procesos electorales. “Nos causó sorpresa que 4 ánforas conteniendo cédulas de votación estén en ese lugar sin ningún tipo de custodia”

SE INICIARON INVESTIGACIONES

El Ministerio Público informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de situaciones vuelva a ocurrir. “Nosotros estamos realizando investigaciones y no podemos dar mayor detalle hasta que no tengamos claramente lo que ha sucedido”, concluyó.