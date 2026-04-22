Tacna: un muerto y tres heridos deja despiste y caída de ambulancia a un abismo

Tragedia en una carretera de la región Tacna. Un policía que era trasladado de emergencia en una ambulancia a un hospital murió luego que la unidad se despistara y cayera a un abismo de 100 metros de profundidad.

El suceso se registró en una autopista del distrito de Palca, a la altura del puente colgante de Miculla. El fallecido fue identificado como Bruce Flores León, quien era un suboficial de segunda.

CAUSAS DE LA CAÍDA

En la ambulancia también viajaban Raúl Tapia, conductor de la unidad; la médico, Ana Sánchez; y Katherine Perca, enfermera. Ellos permanecen internados en el Hospital Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Calana.

La unidad pertenecía a la Red de Salud de Ancomarca. Las causas de la caída están en investigación; no se descarta que factores como fallas mecánicas o las condiciones de la vía hayan contribuido al desenlace, informa RPP.