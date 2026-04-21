Trujillo: intervienen a cuatro sujetos que tenían chalecos policiales, municiones y explosivo

La detención se registró en la urbanización Semi Rustica El Bosque, en la ciudad de Trujillo; cuatro hombres fueron detenidos con chalecos de unidades especializadas de la Policía, municiones y una granada de guerra.

Según las autoridades, la intervención se produjo tras un paciente seguimiento; se investiga qué utilidad le iban a dar estas personas a dichos artículos. También si tienen vínculos con alguna organización criminal.

VESTIDOS COMO POLICÍAS

Como se sabe, en esta ciudad los delincuentes suelen usar chalecos policiales en algunos de sus crímenes. Así ocurrió en octubre de 2022, malhechores mataron en una cevichería al cabecilla de 'Los Ochenta'.

También, este año, sujetos vestidos como policías entraron a un local comercial en la Av. Perú donde secuestraron a un empresario, al que luego liberaron con vida tras amputarle algunos dedos de la mano. Informa RPP.