MIDAGRI: agroexportaciones superan los US$ 2220 millones en primer bimestre del año

Los envíos representaron un aumento de 6.7% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

El Perú mantiene altas tasas de crecimiento de las agroexportaciones a los mercados internacionales . El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) dio a conocer hoy que en el primer bimestre del año (enero-febrero), las exportaciones agrarias sumaron US$ 2,220 millones, lo que representó un aumento de 6.7% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior.

En este período, del valor exportado al mes de febrero 2026, las agroexportaciones de productos tradicionales representaron el 6.4% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 93.6% restante.

Durante el período analizado, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 141 millones, cifra que significó un aumento significativo de 60.8% respecto a lo registrado en 2025, en virtud a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 131 millones) y melaza de caña (US$ 2 millones), cuyas ventas ascendieron en 71.9% y 40.9% respectivamente. Estos productos explican el 94.4% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 2079 millones, cifra 4.3% mayor a lo observado al año pasado. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: uvas frescas US$ 676 millones (32.5% de participación), arándanos frescos US$ 265 millones (12.7%), mangos frescos US$ 197 millones (9.5%), paltas US$ 75 millones (3.6%).

También se resaltaron las mayores colocaciones de cacao en grano crudo US$ 47 millones (2.3%), espárragos frescos US$ 42 millones (2.0%), alimentos para animales US$ 35 millones (1.7%), alcohol etílico US$ 34 millones (1.7%), mango congelado US$ 30 millones (1.5%), carmín de cochinilla US$ 25 millones (1.2%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 68.5% de la oferta exportable no tradicional.

Al mes de febrero del presente año, los productos que registraron las mayores contribuciones al crecimiento en comparación con 2025 fueron: las preparaciones alimenticias que contienen cacao (+471.6%), semillas de hortalizas (+102.2%), alcohol etílico (+62.8%), paltas (+54.4%), las demás frutas frescas (+37.5%), mangos frescos (+25.3%), alimentos para animales (+22.8%), uvas frescas (+13.9%), entre los principales artículos.

PRINCIPALES MERCADOS

Además, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Ecuador, Colombia, Chile, Inglaterra, China. Este grupo de países concentraron el 81.4% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, solo en el mes de febrero de 2026, las exportaciones agrarias alcanzaron US$ 878 millones, lo que representó un aumento de 2.8% en comparación a los US$ 854 millones registrados durante el mismo mes del año anterior. Esto ratifica al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo.

Asimismo, al mes de febrero de este año, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1,119 millones, cifra superior en 20.9% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedece al mayor incremento en dólares de las exportaciones agrarias (US$ 139 millones de aumento respecto al 2025).