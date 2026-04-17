Intervienen a dos escolares en Trujillo: uno de ellos tenía un arma de fuego en su mochila

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron a dos alumnos del colegio Marcial Acharan; uno de los menores tenía un arma de fuego en su mochila. Ambos caminaban en actitud sospechosa; se dirigían a su escuela.

Policías de la Comisaría La Noria realizaron la intervención de los adolescentes, identificados con las iniciales W. R. G. (13) y M. C. S. (14), quienes intentaron huir corriendo, pero fueron alcanzados por los agentes.

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Al respecto, el general Franco Moreno, jefe de la Región Policial La Libertad, felicitó la acción de los efectivos y reafirmó el compromiso de su institución con la seguridad ciudadana y la protección de la niñez, informa Andina.

El caso ha conmocionado a los profesores, padres de familia y alumnos de la referida escuela, quienes también destacaron la labor de los policías que intervinieron a los estudiantes y alejaron el peligro del colegio.