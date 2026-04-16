Autoridades refuerzan medidas en Puno ante casos de sarampión

El Ministerio de Salud intensificó la vacunación en Puno para frenar la propagación del sarampión.

La sarampión viene afectando a la región Puno, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado las jornadas de vacunación con el objetivo de proteger a la ciudadanía, especialmente a los niños.

Esta medida está dirigida a menores de 10 años y a poblaciones vulnerables, tras la confirmación del primer caso en la zona. En ese contexto, autoridades del gobierno regional, provincial y distrital vienen articulando esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.

DESPLIEGUE DE AUTORIDADES

Entre las principales medidas implementadas destacan el soporte técnico del Ministerio de Salud (Minsa), el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos, el diagnóstico por laboratorio y el despliegue de 200 brigadas de vacunación en zonas urbanas y rurales.

Según César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, la vacunación es la principal herramienta para combatir esta enfermedad. “Recordamos a los padres de familia de Puno, especialmente de la provincia de San Román, que la vacunación es la mejor estrategia para poder proteger la salud de sus hijos y sobre todo evitar algún fallecimiento. Ante la detección de un síntoma como: fiebre alta, tos, y erupciones cutáneas deben acudir al establecimiento de salud más cercano para iniciar el tratamiento oportuno”, precisó.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre la importancia de prevenir la propagación de la sarampión e instó a la población a reforzar las medidas de salubridad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de mascarilla, el correcto lavado de manos y el distanciamiento físico, especialmente en zonas de alta concentración de personas.