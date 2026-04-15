La Libertad: INEI visitará 1300 viviendas para evaluar la salud materna, infantil y familiar en el departamento

El jefe de la entidad también destacó las innovaciones que se han implementado a la labor que realiza el personal técnico encargado de recabar información para la ENDES.

Un total de 1300 viviendas en el departamento La Libertad serán visitadas este año por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), investigación cuyo objetivo es monitorear indicadores de fecundidad, mortalidad infantil, salud reproductiva y condiciones de salud de la población.

La ENDES es una investigación estadística que se ejecuta desde hace 40 años, primero en periodos quinquenales, y luego en forma continua a partir del año 2004. Esta encuesta permite el seguimiento permanente de indicadores demográficos, de salud y cuenta con representatividad a nivel nacional, urbano-rural, regional y departamental.

Cobertura al 100% en el primer trimestre del año

Para supervisar el desarrollo de esta encuesta en La Libertad, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, llegó a esta localidad norteña para sumarse a la labor del equipo técnico que este año visitará 1300 viviendas.

La máxima autoridad de la institución saludó la ardua labor del equipo técnico que realiza el trabajo de campo, que hasta el momento han visitado todas las viviendas programadas (130 entre enero, febrero y marzo), agradeciendo también la buena disposición de los ciudadanos en responder a las preguntas.

“Los resultados que obtengamos de la ENDES son fundamentales para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas presupuestales y estrategias nacionales de salud; y con el avance que vamos observando es de seguro que se cumplirán los tiempos y se llegará al objetivo final”, aseguró el Dr. Gaspar Morán.

Importantes innovaciones en el trabajo de campo

El jefe del INEI también destacó las innovaciones que se han implementado a la labor que realiza el personal técnico encargado de recabar información para la ENDES, como la incorporación de tecnología, tabletas para recolección digital y mediciones bioquímicas portátiles, lo que permite mejor precisión y reducir sesgos en zonas rurales.

Asimismo, se realizan mediciones de peso, talla, perímetro abdominal, hemoglobina y presión arterial, brindando los resultados de forma inmediata; el uso de aplicativo de seguimiento para la supervisión local de las entrevistas y mediciones como control de calidad de la información, así como el uso de sistema de monitoreo para ubicación en tiempo real del personal de campo.

La ENDES tiene una muestra total nacional de 36 760 viviendas y son 75 equipos los que recorren las calles para recolectar información: 300 personas entre supervisoras, entrevistadoras y antropometristas.