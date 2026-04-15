Perro ataca a 15 escolares en Arequipa: en un descuido del portero animal ingresó al colegio

Según se conoció, 15 escolares del nivel primario fueron atacados por un perro al interior de su colegio, ubicado en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa. El incidente se registró el pasado viernes 10 de abril.

Los menores fueron trasladados inmediatamente al hospital Maritza Campos, presentaban rasguños y moretones. También recibieron la primera dosis de la vacuna antirrábica humana, como una medida preventiva, informa Andina.

AUTORIDADES EDUCATIVAS

En tanto, se dispuso que el can, que ingresó a la escuela en un descuido del portero, permanezca en observación por diez días, tiempo necesario para descartar rabia canina. Padres de familia angustiados llegaron al nosocomio.

Las autoridades educativas investigan el caso para determinar responsabilidades, pues la vida de los estudiantes estuvo en riesgo. Trascendió que el portero de la institución educativa fue suspendido mientras duran las indagaciones.