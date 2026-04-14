Investigan desaparición de familia que se dirigía a votar; temen accidente en el río Mantaro

Una familia permanece desaparecida tras un posible accidente en el río Mantaro, mientras continúan las labores de búsqueda y la investigación del caso.

Un lamentable suceso se registró en la provincia de Huánuco, donde una familia que se dirigía desde Pichanaqui hacia dicha ciudad para cumplir con su deber cívico en las Elecciones Generales 2026 permanece desaparecida.

El último contacto con sus familiares se produjo en la Carretera Central, específicamente en el tramo entre Jauja y La Oroya. Hasta el momento, solo uno de sus integrantes ha sido hallado sin vida, mientras que los demás continúan desaparecidos.

POSIBLE CAÍDA AL RÍO MANTARO

Tras el accidente, horas después fue hallado el cuerpo de Fernando Mondalgo Cárdenas (57) en un islote del distrito de Parco, en la provincia de Jauja. Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú activó las labores de búsqueda.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el difícil acceso de la zona habría provocado que el vehículo en el que se trasladaba la familia cayera al río Mantaro. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada, ya que hasta el momento no se ha logrado ubicar la unidad ni al resto de ocupantes.

FAMILIARES PIDEN INVESTIGACIÓN

Los familiares de los desaparecidos han sido identificados como Rosa Aliaga Leonardo (57), pareja del fallecido; Jerry Santa María Aliaga (32), su hijo; y dos menores de edad de 6 y 8 años.

Asimismo, solicitaron el apoyo de transportistas y ciudadanos que transitan por la ruta donde ocurrió el accidente, mientras el caso se encuentra bajo la supervisión de la Cuarta Fiscalía de Huánuco.