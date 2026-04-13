¡Compromiso total! Ciudadanos cruzan el Titicaca para ejercer su voto

Desde islas alejadas del Lago Titicaca, ciudadanos recorren largas distancias para cumplir con su deber cívico en las Elecciones Generales 2026, reflejando un firme compromiso con la democracia.

La jornada de las Elecciones Generales 2026 ha dejado diversas historias que reflejan el compromiso ciudadano por cumplir con el deber cívico y contribuir a un mejor país, especialmente en las provincias del interior.

En muchos casos, los ciudadanos tuvieron que movilizarse desde zonas alejadas para poder ejercer su derecho al voto. Un ejemplo de ello se registró en la región de Puno, donde varias personas cruzaron el Lago Titicaca para llegar a sus centros de votación.

CRUZARON EL LAGO TITICACA

Según información de RPP, numerosas personas se dirigieron hasta el puerto Muelle con la finalidad de abordar lanchas que los trasladaran hacia la ciudad y así poder ejercer su derecho al voto de manera responsable.

Muchos de estos ciudadanos provenían de islas altiplánicas como Amantaní, Taquile y Uros, ubicadas a entre dos y tres horas de la ciudad de Puno.

MAS DE 900.000 MIL VOTANTES

De acuerdo con cifras oficiales, se estimó que en esta jornada participarían 963,489 electores, distribuidos en 3,397 mesas y 463 locales de votación, desplegados por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Puno, San Román, Azángaro, Huancané, San Antonio de Putina y Chucuito.

Cabe resaltar que la primera mesa de sufragio se aperturó a las 5:17 a. m. en la Institución Educativa San Juan de Huata, donde cientos de ciudadanos acudieron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto.