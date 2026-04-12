Presidente Balcázar votó en Chiclayo y pide calma

El presidente de la República, José María Balcázar, acudió a votar en la ciudad de Chiclayo, donde emitió su voto en medio de una jornada marcada por retrasos y cuestionamientos al proceso electoral. Tras cumplir con su deber cívico, invocó a la ciudadanía a mantener la calma y participar con paciencia, señalando que los problemas registrados responderían a situaciones de “fuerza mayor”.

Durante sus declaraciones, el mandatario descartó irregularidades en el proceso y aseguró que las elecciones deben continuar con normalidad, pese a las quejas reportadas en distintos puntos del país. Asimismo, indicó que la ampliación del horario de votación permitirá que más ciudadanos puedan ejercer su derecho.

Balcázar también exhortó a los electores a no dejarse llevar por versiones que pongan en duda la transparencia del proceso y remarcó que lo importante es garantizar la participación democrática. Además, anunció que permanecerá en Chiclayo a la espera de los resultados oficiales de la jornada electoral.