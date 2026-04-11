Elecciones 2026: retiran propaganda electoral colocada cerca de locales de votación en Chiclayo

Representantes del Ministerio Público, el Jurado Electoral Especial, la Policía Nacional y personal municipal, realizaron un operativo para retirar la propaganda electoral colocada en diversos puntos de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa en el marco de los comicios generales.

El operativo se realizó cerca de locales de votación y zonas de alta concurrencia de los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria y Chiclayo. Se retiró propaganda instalada en la vía pública, postes y cableado eléctrico, así como en espacios no autorizados.

LABOR ORIENTADORA

Asimismo, se pidió a los dueños de inmuebles retirar la propaganda de sus predios. En los casos de negativa, se levantó actas consignando las incidencias, a fin de iniciar procedimientos administrativos contra los partidos políticos involucrados y los propietarios.

Estas acciones, entre otras, buscan cumplir una labor orientadora y disuasiva, promoviendo que la propaganda electoral respete las disposiciones legales vigentes, cuente con los permisos correspondientes y no sea ubicada en zonas restringidas, informa Andina.