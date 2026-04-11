Huancayo: clausuran conocida discoteca por vender licor pese a ley seca por proceso electoral

Tras la denuncia de los vecinos, las autoridades intervinieron esta mañana la discoteca “Steven2”, conocida por sus shows musicales, que atendía con normalidad pese a la vigencia de la ley seca por el proceso electoral.

Al ingresar, representantes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, constataron que varios clientes, principalmente jóvenes, estaban consumiendo licor, evidenciando el incumplimiento de la normativa por los comicios.

CLAUSURA DEFINITIVA

En el amplio operativo municipal, también participó el equipo de bromatología, quienes detectaron condiciones insalubres en el centro nocturno, incluyendo la presencia de excremento de roedores y cucarachas entre los vasos.

Ante las evidentes irregularidades, las autoridades ediles iniciarán las acciones administrativas correspondientes contra los responsables por infringir la ley seca. Los vecinos exigieron la clausura definitiva del local.