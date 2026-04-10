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Hace 19 minutos

Escolares en estado de ebriedad fueron intervenidos en Tacna: menores se enfrenaron a los serenos

Se trata de cinco mujeres y tres varones, quienes tomaban licor en un bar clandestino. Los adolescentes tenían puesto el uniforme de su institución educativa.



Según primeras informaciones, ocho escolares fueron intervenidos, con visibles síntomas de ebriedad, en un bar clandestino del distrito Gregorio Albarracín en la región Tacna. Los adolescentes de enfrentaron a los serenos.

Los vecinos informaron a las autoridades de la reunión en el referido local, que atendía todo el día a puerta cerrada. En el lugar se encontró a cinco mujeres y tres varones, todos menores de edad, bebiendo y bailando.

PADRES O APODERADOS

Trascendió que tres estudiantes mujeres llevaban uniforme del colegio Francisco Antonio de Zela y sus respectivas mochilas con útiles escolares; otras dos menores tenían prendas de los colegios Fe y Alegría y Jorge Martorell.

Los tres varones no vestían uniforme. Los ocho escolares señalaron tener entre 14 y 17 años. Todos fueron llevados a la sede del serenazgo, donde llamaron a sus padres o apoderados para que los recojan, informa Correo.


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