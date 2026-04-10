Escolares en estado de ebriedad fueron intervenidos en Tacna: menores se enfrenaron a los serenos

Según primeras informaciones, ocho escolares fueron intervenidos, con visibles síntomas de ebriedad, en un bar clandestino del distrito Gregorio Albarracín en la región Tacna. Los adolescentes de enfrentaron a los serenos.

Los vecinos informaron a las autoridades de la reunión en el referido local, que atendía todo el día a puerta cerrada. En el lugar se encontró a cinco mujeres y tres varones, todos menores de edad, bebiendo y bailando.

PADRES O APODERADOS

Trascendió que tres estudiantes mujeres llevaban uniforme del colegio Francisco Antonio de Zela y sus respectivas mochilas con útiles escolares; otras dos menores tenían prendas de los colegios Fe y Alegría y Jorge Martorell.

Los tres varones no vestían uniforme. Los ocho escolares señalaron tener entre 14 y 17 años. Todos fueron llevados a la sede del serenazgo, donde llamaron a sus padres o apoderados para que los recojan, informa Correo.