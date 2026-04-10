Elecciones 2026: Trasladan material electoral a islas Taquile y Amantani en Puno

Esta mañana, representantes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Puno trasladaron material electoral a las islas de Amantani y Taquile, ubicadas en el lago Titicaca, para la instalación de mesas de sufragio el domingo 12 de abril.

El material electoral fue llevado por una embarcación de la Marina Guerra del Perú, que partió desde el puerto Muelle de la región Puno. En estas dos islas votarán 2 mil 341 electores, se instalarán mesas de sufragio en dos instituciones educativas.

MATERIAL ELECTORAL

El paquete de instalación tiene cédulas de sufragio, la lista de electores, el acta padrón, la hoja de control de asistencia de miembros de mesa, sobres de plástico, bolsa separadora de actas, así como el manual de instrucciones para miembros de mesa.

Por su parte, el paquete de escrutinio tiene sobres plásticos de colores para las actas electorales, hojas borrador, láminas autoadhesivas para la protección de resultados, sobres para la impugnación del voto y el cargo de entrega de actas y material electoral.