Detienen extorsionadores en Junín: enviaron carta amenazante con balas a una comerciante

Tres integrantes de la banda criminal “Los gatilleros del norte”, fueron detenidos anoche tras enviar una carta extorsiva con balas a una comerciante del distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, región Junín.

Fueron intervenidos luego que la ciudadana M.C.C. denunció haber recibido amenazas en su local comercial “Avícola Mary´s”, donde desconocidos dejaron un sobre que contenía dos municiones y un mensaje intimidatorio.

ENTORNO CERCANO

En la misiva, los extorsionadores exigían a la víctima que les conteste las llamadas; de no hacerlo, se realizarían acciones contra la comerciante y su entorno cercano, lo que motivó la rápida intervención de la Policía Nacional.

En un amplio operativo, los agentes lograron la captura de Adolfo N. (38), Brayan J. (23) y Aron H. (29). Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si la organización criminal tiene más integrantes.