¡Violento asalto! Atacan a presunto cobrador de ‘gota a gota’ en Piura

La delincuencia no da tregua. En esta oportunidad, bandas criminales continúan sembrando el terror en el norte del país, con asaltos tanto a plena luz del día como en horas de la noche.

Estos hechos reiterativos en Piura y Trujillo ponen en evidencia la limitada presencia y eficacia de la Policía Nacional del Perú. La recurrencia de estos delitos ha provocado que se vuelvan parte de la rutina diaria, afectando a miles de ciudadanos que desconfían de las autoridades para frenar esta problemática.

ASALTO A PLENA LUZ DEL DÍA

En la provincia de Piura, específicamente en la calle Huáscar, en el distrito de Castilla, se registró un asalto relámpago. Dos delincuentes descendieron de una mototaxi e interceptaron a un ciudadano que se encontraba fuera de una vivienda.

Los sujetos lograron apoderarse de las pertenencias de la víctima y huyeron rápidamente para no levantar sospechas. Asimismo, esta banda criminal estaría vinculada al cobro de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

CASO SIMILAR EN TRUJILLO

Por otro lado, en la ciudad de Trujillo se registró un ataque a balazos en los exteriores de un centro comercial ubicado en la urbanización Los Jardines. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que sujetos a bordo de un automóvil abrieron fuego contra otra unidad que se encontraba estacionada en la vía.

Pese a la intensidad de los disparos, no se reportaron personas heridas, ya que el conductor logró avanzar unos metros tras el atentado. Efectivos de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.